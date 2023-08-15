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Giriş Tarihi: 15.8.2023 13:40

Tarsus'ta acı olay: Ramazan Balyoz'un da cesedine ulaşıldı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde çok acı bir olay yaşandı. Dün serinlemek için girdikleri denizde kaybolan iki arkadaştan Necati Kışoğlu’nun (68) ardından Ramazan Balyoz'un (30) da cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Tarsus’ta acı olay: Ramazan Balyoz’un da cesedine ulaşıldı!

Mersin'in Tarsus ilçesi ile Adana'nın Tuzla Mahallesi arasındaki bölgede dün, denize giren Necati Kışoğlu (68) ile Ramazan Balyoz, dalgalara kapıldı. Bir süre sonra Kışoğlu ve Balyoz, gözden kayboldu. Sahildeki tatilcilerin ihbarı üzerine bölgeye su altı arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla dün Kışoğlu'nun cansız bedeni bulundu.
Devam eden arama çalışmalarında bir gün sonra Balyoz'un da cansız bedenine ulaşıldı. Balyoz'un cansız bedeni denizden çıkartılırken, ailesi sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Tarsus'ta acı olay: Ramazan Balyoz'un da cesedine ulaşıldı!
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