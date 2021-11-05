Tarsus’ta Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar konseri duygusal anlar yaşandı

Konser sırasında söylenilen şarkılara davetliler de eşlik ederken, konser bitiminde Kaymakam Kadir Sertel Otcu ve Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ve diğer kurum müdürleri şef ve sanatçılara çiçek ve çeşitli armağanlar takdim etti.