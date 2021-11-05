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Giriş Tarihi: 5.11.2021 23:30

Tarsus’ta Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar konseri duygusal anlar yaşandı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar konseri duygusal anlar yaşandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Tarsus Müze Müdürlüğü tarafından Kaymakamlık tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Tarsus Müzesinde düzenlenen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Mersin Devlet Klasik Türk Müziği korosu konserinde büyük önderin sevdiği birbirinden güzel şarkılar büyük bir ilgiyle dinlendi.

Koro şefi Ali Polattemir yönetiminde gerçekleştirilen konseri Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Orhan Acehan ve kamu kurum müdürleri ile davetliler büyük bir ilgiyle izledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar konserinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Mersin Devlet Klasik Türk Müziği korosu sanatçıları solo ve koro halinde birbirinden güzel şarkıları seslendirerek, büyük alkış aldı.

Konser sırasında söylenilen şarkılara davetliler de eşlik ederken, konser bitiminde Kaymakam Kadir Sertel Otcu ve Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ve diğer kurum müdürleri şef ve sanatçılara çiçek ve çeşitli armağanlar takdim etti.

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Tarsus’ta Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar konseri duygusal anlar yaşandı
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