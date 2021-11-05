Tarsus’ta Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar konseri duygusal anlar yaşandı

Tarsus Müze Müdürlüğü tarafından Kaymakamlık tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Tarsus Müzesinde düzenlenen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Mersin Devlet Klasik Türk Müziği korosu konserinde büyük önderin sevdiği birbirinden güzel şarkılar büyük bir ilgiyle dinlendi.
Koro şefi Ali Polattemir yönetiminde gerçekleştirilen konseri Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Orhan Acehan ve kamu kurum müdürleri ile davetliler büyük bir ilgiyle izledi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar konserinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Mersin Devlet Klasik Türk Müziği korosu sanatçıları solo ve koro halinde birbirinden güzel şarkıları seslendirerek, büyük alkış aldı.