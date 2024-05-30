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Giriş Tarihi: 30.5.2024 00:43 Son Güncelleme: 30.5.2024 01:55

Tarsus'ta bıçaklı kavgada yaralanan genç öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kavgada yaralanan bir genç sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Neslihan ÖZBOZKURT
Tarsus’ta bıçaklı kavgada yaralanan genç öldü

Hilmi Seçkin Caddesi tren garı yakınlarında daha önce aralarında husumet bulunan gençler arasında İddiaya göre kavga çıktı. Çıkan kavgada Fırat A. (29) iddiaya çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılıp, ağır yaralandı. Kavgada ağır yaralanan F.A. ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

Tarsus'ta bıçaklı kavgada yaralanan genç öldü

Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olay sonrası talihsiz gencin yakınları hastane önüne akın etti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaklaşık 10 kişiyi gözaltına alırken, soruşturmaya başlandı.

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Tarsus'ta bıçaklı kavgada yaralanan genç öldü
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