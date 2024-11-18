Tarsus’ta bir diş hekimi otomobiliyle su kanalında bulundu

Alınan bilgiye göre Tarsus'a bu bağlı ovada yer alan Baharlı Mahallesi girişinde yer alan DSİ pompa istasyonu yanında ki akar durumda ki kanalda bir aracın tavan kısmını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Belediye arama kurtarma ve dalgıç ekipleri, aracın olduğu noktaya giderek, araç içerisinde bir kişinin cansız bedeni olduğunu belirlediler.

Gece saatlerinde suya düştüğü tahmin edilen araç vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. Yapılan incelemede ölen şahsın 55 yaşında ve Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli diş hekimi Murat Ç'ye ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.