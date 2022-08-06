Tarsus’ta bir genç otomatik tüfekle öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Belen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişi ile Ali Kumbul (30) adlı genç, gece sabaha karşı saat 03.00 sıralarında karşılaştı.
Adı henüz öğrenilemeyen husumetlisinin üzerinde bulundurduğu otomatik tüfek ile Ali Kumbul'a ateş etmedi sonucu kanlar içinde yere yığıldı.
Talihsiz genç Ali Kumbul olay yerinde hayatını kaybetti.
Cinayete kurban giden Ali Kumbul'un cesedi otopsi için Adana Adli Tıp kurumuna gönderilirken, Jandarmanın olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.