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Giriş Tarihi: 17.5.2022 15:07 Son Güncelleme: 17.5.2022 15:50

Tarsus’ta bir genç tartıştığı sevgilisini tabancayla vurdu, sonra intihar etti

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta bir genç tartıştığı sevgilisini tabancayla vurdu, sonra intihar etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir genç sevdiği kızı işyerinde tabancayla öldürdükten sonra kaçıp sığındığı caminin avlusunda aynı tabancayla intihar etti.

Mersin Tarsus Toptancı Sebze ve Meyve Hal'i Ardiyeler bölümündeki bir ardiyenin içinde meydana gelen olayda, Halil K. (25) adlı kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen, ancak bu sevgiye karşılık vermeği öne sürülen Sinem S.(35) adlı genç kızla tartıştı.

Tartışma sırasında belindeki tabancayla genç kızın kafasına ateş eden Halil K. olaydan sonra çevredekiler tarafından kaçarken kovalanmaya başlandı.

Başından vurulan genç kız kanlar içinde yere yığılıp, olay yerinde ölürken, Halil K. ise kaçtığı Hal Camisinin avlusunda tabancayla başına ateş ederek intihar etti ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra genç kızın yakınları olay yerine gelerek feryat ederken, polis çevrede çok sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

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Tarsus’ta bir genç tartıştığı sevgilisini tabancayla vurdu, sonra intihar etti
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