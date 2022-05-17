Tarsus’ta bir genç tartıştığı sevgilisini tabancayla vurdu, sonra intihar etti

Mersin Tarsus Toptancı Sebze ve Meyve Hal'i Ardiyeler bölümündeki bir ardiyenin içinde meydana gelen olayda, Halil K. (25) adlı kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen, ancak bu sevgiye karşılık vermeği öne sürülen Sinem S.(35) adlı genç kızla tartıştı.