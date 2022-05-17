Tarsus’ta bir genç tartıştığı sevgilisini tabancayla vurdu, sonra intihar etti

Mersin Tarsus Toptancı Sebze ve Meyve Hal'i Ardiyeler bölümündeki bir ardiyenin içinde meydana gelen olayda, Halil K. (25) adlı kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen, ancak bu sevgiye karşılık vermeği öne sürülen Sinem S.(35) adlı genç kızla tartıştı.
Tartışma sırasında belindeki tabancayla genç kızın kafasına ateş eden Halil K. olaydan sonra çevredekiler tarafından kaçarken kovalanmaya başlandı.
Başından vurulan genç kız kanlar içinde yere yığılıp, olay yerinde ölürken, Halil K. ise kaçtığı Hal Camisinin avlusunda tabancayla başına ateş ederek intihar etti ve olay yerinde hayatını kaybetti.