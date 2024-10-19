Tarsus’ta bir kişi otomobilde ölü bulundu

İsmetpaşa Mahallesi Hasan Ali Yücel okulu kapısının önünde park halindeki bir otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören çevreden geçenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ve otomobildeki şahsın İ.E. (45) adlı kişiye ait olduğu belirtildi.

Polis ekibi otomobilin içinde cansız bedeniyle ölü olarak bulunan İ.E.'nin yakınları cesedi görünce sinir krizi geçirdi. Bekar olduğu öğrenilen ve muhtemelen kalp krizinden öldüğünden şüphelenilen İ.E.'nin cesedi Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.