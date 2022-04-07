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Giriş Tarihi: 7.4.2022 05:45

Tarsus'ta çıkan yangında ev tamamen yandı, içindeki kadını komşuları kurtardı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta çıkan yangında ev tamamen yandı, içindeki kadını komşuları kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen yangında bir ev alevler içinde küle dönerken, içindeki yaşlı kadını komşuları yanmaktan kurtardı

Alınan bilgiye göre Tarsus ile Çamlıyayla ilçesi arasında bulunan Boğazpınar Mahallesi'nde yalnız yaşadığı belirtilen Behiye Cırık'ın(88) evinde yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları yaşlı kadını içersen çıkarıp yanmaktan kurtarırken, yaşlı kadın panikle komşularına haber verirken bu sırada alevler bütün evi sardı.

Olay yerine koşan mahalle sakinleri yaşlı kadını dışarı çıkartırken, ahşaptan yapılmış olan evi ise itfaiyenin tüm çabasına rağmen büyük hasar gördü.

İddiaya göre sobadan çıktığı öne sürülen ev yangınıyla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Tarsus'ta çıkan yangında ev tamamen yandı, içindeki kadını komşuları kurtardı
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