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Giriş Tarihi: 6.11.2022 12:59

Tarsus'ta cinayet: Tartıştığı husumetlisi tarafından öldürüldü!

Mersin'in Tarsus ilçesinde korkunç olay... Alper Güngör (41), aralarında daha önceden husumet bulunan H.B. (43) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

DHA
Tarsus’ta cinayet: Tartıştığı husumetlisi tarafından öldürüldü!

Kanlı olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden silah yakalatma nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Alper Güngör ile H.B. (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B., yanında taşıdığı tüfekle Güngör'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların baş ve göğüs kısmından yaralanan Güngör, yere yığıldı, H.B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güngör, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Güngör'ün cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
Saklandığı adreste polis tarafından gözaltına alınan H.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü...

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Tarsus'ta cinayet: Tartıştığı husumetlisi tarafından öldürüldü!
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