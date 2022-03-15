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Giriş Tarihi: 15.3.2022 12:21 Son Güncelleme: 15.3.2022 12:53

Tarsus'ta cinayet zanlısı tutuklandı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta cinayet zanlısı tutuklandı

Tarsus’ta bir işyerine gelen müşteri Abdullah Taşkıran'ı barda bulunan kadın çalışanlar sebebiyle işyeri sahibi ve çalışanlarıyla tartıştıktan sonra bıçaklanarak hastanede yaşamını yitirmesine neden olan Ferhat Gümüş yakalandı.

Tarsus'ta bir iş yerinde işlenen cinayet sonrası işyerinden ayrılan Abdullah Taşkıran saat:00:30 sıralarında işyerine tekrar gelerek işyeri çalışanları ve müşteriler tarafından kovalanarak Ali Menteşeoğlu Caddesi üzerinde kesici alet ile yaralanarak darp edilmesi sonucu öldü.

Asayiş Büro Amirliği Cinayet Kısım ekipleri tarafından olay yeri çevresinde yapılan araştırma sonucunda, işyerine müşteri olarak gelen Ferhat Gümüş isimli şahsın A.T.'yi yol üzerinde kesici alet ile yaralayarak olay yerinden uzaklaştığı, işyeri çalışanları A.K. ve M.K.'nın A.T. yi darp ettiği tespit edildi.


Olay yerinden uzaklaşan Ferhat Gümüş, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda yakalandı. Olay ile ilgili işyeri çalışanı M.H.K.'nın üzerinden 1 adet Tabanca ve işyerinde yapılan aramada 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Olay ile ilişkilendirilen 8 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, yapılan işlemlerin ardından M.H.K., M.K., A.K., isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve cinayet zanlısı Ferhat Gümüş tutuklandı.


Ayrıca; şüpheli F.G, A.K. ve M.K.'nın Kasten Yaralama, Yağma ve Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma suçlarından kayıtları olduğu anlaşıldı.

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Tarsus'ta cinayet zanlısı tutuklandı
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