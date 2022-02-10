Tarsus'ta ev yangını: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, merkez Yeni Mahalle 4021 Sokak No. 12/2'de bulunan iki katlı müstakil evin 2.'nci katında tek başına yaşadığı öğrenilen Mustafa Ötebaş (81) isimli yaşlı bir kişi, iddiaya göre evin mutfak bölümünde bulunduğu sırada buzdolabının motorunun patlaması veya ocaktaki yemeğin yanması üzerine çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda, ağır şekilde yaralanıp, ardından vücudunun büyük bölümünün yanması neticesinde olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürürken, 112 ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın olay yerinde yaşamını yitirirken, emniyet birimleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Yangında evin mutfak bölümünde büyük hasar oluştu.