Tarsus’ta freni patlayan halk otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi Kültür Parkı kavşağında meydana gelen olayda Atatürk caddesi Sunay Atilla Üst Geçidinden inmekte olan Mustafa Fuat Gündeş (42) idaresindeki 33 C 5063 plakalı halk otobüsünün fren patladı. Frenin tutmadığını farkına varan sürücü Gündeş, kırmızı ışıkta beklemekte olan Burç M.'nin (38) kullandığı 33 NP 627 plakalı otomobile çarptı.

Zincirleme kazanın meydana gelmesiyle çarpmanın etkisiyle ışıkta bekleyen Haydar Cura idaresindeki 33 AHY 498 plakalı otomobil, Oğuz A.'nın kullandığı 33 PU 777 plakalı otomobil, Özlem D. yönetimindeki 33 PM 705 plakalı otomobil, Nebahat G. idaresindeki 33 NSJ 53 plakalı otomobil ve Coşkun Y. idaresindeki 33 AIT 103 plakalı otomobille kazaya karıştı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çarpmanın etkisiyle otobüste yolcu olarak bulunan Ali Turgay K. (72) adlı kişi ile birlikte İsmet Efe B. ve Hikmet Melih B. adlı çocuklar da yaralanarak Devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.