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Giriş Tarihi: 5.5.2022 21:15 Son Güncelleme: 5.5.2022 22:03

Tarsus'ta gençler arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta gençler arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde gençler arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve cinayetle sonuçlandı.

Alınan bilgiye göre Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı Mehmetçik Parkı içindeki masada oturmakta olan 4 genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Serkan A. (18) ile P.M. (17) arasında tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre birbirleriyle yumruklaşan 2 gençten P.M., üzerinde taşıdığı bıçakla Serkan A.'yi çeşitli yerlerinden vurarak yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan S.A., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı S.H., tüm tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan P.M. ise Şahin mahallesinde saklandığı evde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmaya başlandı.

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Tarsus'ta gençler arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı
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