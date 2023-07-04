Tarsus’ta hemzemin geçitte bir kadın tren altında kalarak hayatını kaybetti

Olay anıt hemzemin geçidinde yaşandı. Alınan bilgiye göre Adana-Tarsus-Mersin seferini yapan 62685 sefer sayısı tren, Tarsus tren istasyonunda 15.20 sıralarında hareketinden kısa bir süre sonra Anıt hemzemin geçidinden geçerken, raylar üzerinde bulunan ve kimliği halen tespit edilemeyen 45 yaşlarında ki kadına çarptı. Kaza anında kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anında bariyerlerin indirilmiş halde olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Mersin-Adana arasında tren seferleri ve hemzemin geçidinde de araç geçişinde aksamalar yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.