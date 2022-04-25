Tarsus’ta inanılmaz olay: Canlı yayın yaparken kaza yaptı!

İlginç olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Celil Y., gece 02.00 sıralarında cep telefonuyla canlı yayın açarak, otomobiliyle caddelerde tur atmaya başladı. Süratli şekilde girdiği kavşakta hakimiyetini kaybeden Celil Y., önce refüje daha sonra ise karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kaza anı canlı yayında olan sürücünün cep telefonuna yansıdı.







Canlı yayın yaparken kaza yaptı, kaldırıldığı hastaneden kaçtı! Kaza anı saniye saniye kamerada | Video





Kazadan sonra çalışmaya devam eden cep telefonu kamerasına diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalışması yansımaya devam etti.