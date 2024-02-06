Haberler Yaşam Haberleri Tarsus'ta ırmağa düşen çocuk boğuldu
Giriş Tarihi: 6.2.2024 16:50

Tarsus'ta ırmağa düşen çocuk boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bisiklet sürerken ırmağa düşen Suriye uyruklu Ahmed El Beşşar (12), boğuldu.

DHA
Tarsus’ta ırmağa düşen çocuk boğuldu

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, 82 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Berdan Irmağı kenarında bisikleti süren Ahmed El Beşşar, dengesini kaybederek suya düştü. Gözden kaybolan çocuk için ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 20 saat süren aramalar sonucunda çocuğun cesedine ulaşıldı.
Ekiplerin sudan çıkarttığı cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus'ta ırmağa düşen çocuk boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA