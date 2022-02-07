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Giriş Tarihi: 7.2.2022 10:35 Son Güncelleme: 7.2.2022 10:49

Tarsus'ta Jandarmadan torbacı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta Jandarmadan torbacı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Mersin Jandarma ekipleri; Tarsus'un merkez Hürriyet mahallesinde torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarını tespit ederek takibe aldı. Yapılan takip sonucunda uyuşturucu satıcısı 2 şahıs ile uyuşturucu satın alan 1 şahıs Jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üzerinde arama yapan ekipler 166 adet uyuşturucu hap ile suç geliri olan paraya ise el koydu. İşlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Tarsus'ta Jandarmadan torbacı operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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