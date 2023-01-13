Haberler Yaşam Haberleri Tarsus'ta kadın cinayeti! Karısını silahla vurarak öldürdü
Giriş Tarihi: 13.1.2023 00:46 Son Güncelleme: 13.1.2023 01:34

Tarsus'ta kadın cinayeti! Karısını silahla vurarak öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde gözü dönmüş koca karısını tabancayla vurarak öldürdü.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta kadın cinayeti! Karısını silahla vurarak öldürdü

Çağlayan mahallesi 1001 sokak 8 nolu evde meydana gelen olayda, Mehmet E. adlı koca, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Emine E.'yi (42) bir süre tartıştıktan sonra göğsünden vurdu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi Emine E.'yi Devlet hastanesine götürdü.

Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamayak yaşamını yitirdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri eşini vurarak ölümüne neden olan Mehmet E.'yi evlerinin yakınlarında suç aleti tabancayla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Tarsus'ta kadın cinayeti! Karısını silahla vurarak öldürdü
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