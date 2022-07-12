Haberler Yaşam Haberleri Tarsus'ta kamyonet kavşakta takla attı:1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 12.7.2022 12:32 Son Güncelleme: 12.7.2022 13:06

Tarsus'ta kamyonet kavşakta takla attı:1 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Yeni Devlet Hastanesi kavşağında hafif ticari araç kavşağa çarparak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta kamyonet kavşakta takla attı:1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece 01.00 sıralarında D-400 karayolu Adana - Mersin yönünde seyreden Abdulkadir E. (26) idaresindeki hafif ticari araç iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarptı.

Kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Emrah Sayın (28) kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybederken, sürücü Abdulkadir E. ile araçta yolcu olarak bulunan Busenur Ç. (23) yaralı olarak tedavi altına alındı. Her 2 yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tarsus'ta kamyonet kavşakta takla attı:1 ölü, 2 yaralı
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