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Giriş Tarihi: 21.3.2023 19:43 Son Güncelleme: 21.3.2023 19:56

Tarsus’ta kardeş kavgası: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kardeşin tartışması kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri hayatını kaybetti

Neslihan ÖZBOZKURT
Tarsus’ta kardeş kavgası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre; Tarsus merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 1714 Sokak 17 numaralı adreste gerçekleşen olayda, iki kardeş arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Yakup Dedecan(33) ağabeyi Erdal Dedecan'ı (37) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Erdal Dedecan'ın kardeşi tarafından sol göğüs altından bıçakla yaralandığı öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdal Dedecan hayatını kaybetti. Yakup Dedecan ise olay yerinde suç aleti bıçakla Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

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Tarsus’ta kardeş kavgası: 1 ölü
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