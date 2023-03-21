Tarsus’ta kardeş kavgası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre; Tarsus merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 1714 Sokak 17 numaralı adreste gerçekleşen olayda, iki kardeş arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Yakup Dedecan(33) ağabeyi Erdal Dedecan'ı (37) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Erdal Dedecan'ın kardeşi tarafından sol göğüs altından bıçakla yaralandığı öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdal Dedecan hayatını kaybetti. Yakup Dedecan ise olay yerinde suç aleti bıçakla Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı