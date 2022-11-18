Tarsus’ta kaza: 10 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Alifakı Cezaevi-Tarsus bağlantı yolu üzerinde Cezaevi İnfaz Koruma Memurları'nın içerisinde olduğu öğrenilen 33 PNG 35 araçla, 38 HG 821 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmada 8 infaz koruma memuru ve pikapta bulunan 2 sivil vatandaş yaralandı.
Yaralılar olay yerine intikal eden 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bilgisine ulaşılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.