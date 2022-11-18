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Giriş Tarihi: 18.11.2022 18:13 Son Güncelleme: 18.11.2022 18:20

Tarsus’ta kaza: 10 yaralı

Tarsus'ta Cezaevi İnfaz Koruma Memurları’nın olduğu servis aracı kaza yaptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta kaza: 10 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Alifakı Cezaevi-Tarsus bağlantı yolu üzerinde Cezaevi İnfaz Koruma Memurları'nın içerisinde olduğu öğrenilen 33 PNG 35 araçla, 38 HG 821 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmada 8 infaz koruma memuru ve pikapta bulunan 2 sivil vatandaş yaralandı.

Yaralılar olay yerine intikal eden 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bilgisine ulaşılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Tarsus’ta kaza: 10 yaralı
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