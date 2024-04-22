Haberler Yaşam Haberleri Tarsus'ta kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 22.4.2024 00:41 Son Güncelleme: 22.4.2024 01:43

Tarsus'ta kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Tarsus’ta kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kulak Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan Gökay Tok'un idaresindeki 01 BSS 20 plakalı panelvan tipi araç, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak ağır hasar aldı. Feci kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde bulunan Şaziye Tok ve Özcan Kalkan olay yerinde hayatını kaybederken, Şebnem Ay, Gökay Tok ve Pınar Göçer yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus'ta kaza: 2 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA