Tarsus’ta kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kulak Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan Gökay Tok'un idaresindeki 01 BSS 20 plakalı panelvan tipi araç, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak ağır hasar aldı. Feci kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde bulunan Şaziye Tok ve Özcan Kalkan olay yerinde hayatını kaybederken, Şebnem Ay, Gökay Tok ve Pınar Göçer yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.