Tarsus’ta kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Mersin'in Tarsus'a bağlı Bolatlı Mahallesi Bolatlı sokak no.13 adresindeki tek gözlü odada 25 yıl önce cinayet ve gasp suçundan 24 yıl cezaevinde yattıktan sonra geçen yıl cezasını tamamlayarak tahliye olan Murat Biçer, karısı Serap Biçer'i (46) başına demir sopayla darp edip öldürdükten sonra firar etmiş ve birkaç saat sonra Polis Merkezine giderek teslim olmuştu.

Karısını öldüren Murat Biçer'in Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürerken, ifadesinde karısını kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Kocası tarafından hunharca öldürülen Serap Biçer'in Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrasında gece yarısı Tarsus Şehir Mezarlığına getirilen cenazesi Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Bolatlı mahallesi mezarlığına götürüldü.

Cenazesi 14 kişi tarafından kılınan cenaze namazında helallik alındıktan sonra cenaze aracıyla Bolatlı köyü mezarlığına götürülen Serap Biçer son yolculuğuna uğurlandı. Serap Biçer'in 17 yaşındaki kızı Sıla ve yakınları Şehir mezarlığındaki cenaze töreninde sinir krizleri geçirdi.