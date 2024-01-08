Haberler Yaşam Haberleri Tarsus’ta kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Giriş Tarihi: 8.1.2024 10:49 Son Güncelleme: 8.1.2024 10:51

Tarsus’ta kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde kocası tarafından demir sopayla hunharca öldürülen 2’si erkek, biri kız 3 çocuk annesi Serap Biçer (46) toprağa verildi.

Neslihan ÖZBOZKURT
Tarsus’ta kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Mersin'in Tarsus'a bağlı Bolatlı Mahallesi Bolatlı sokak no.13 adresindeki tek gözlü odada 25 yıl önce cinayet ve gasp suçundan 24 yıl cezaevinde yattıktan sonra geçen yıl cezasını tamamlayarak tahliye olan Murat Biçer, karısı Serap Biçer'i (46) başına demir sopayla darp edip öldürdükten sonra firar etmiş ve birkaç saat sonra Polis Merkezine giderek teslim olmuştu.

Karısını öldüren Murat Biçer'in Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürerken, ifadesinde karısını kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Kocası tarafından hunharca öldürülen Serap Biçer'in Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrasında gece yarısı Tarsus Şehir Mezarlığına getirilen cenazesi Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Bolatlı mahallesi mezarlığına götürüldü.

Cenazesi 14 kişi tarafından kılınan cenaze namazında helallik alındıktan sonra cenaze aracıyla Bolatlı köyü mezarlığına götürülen Serap Biçer son yolculuğuna uğurlandı. Serap Biçer'in 17 yaşındaki kızı Sıla ve yakınları Şehir mezarlığındaki cenaze töreninde sinir krizleri geçirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP/DEM'den CHP'ye gözdağı: Oyumuzu vermeyiz
SON DAKİKA! Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk açıklama: Kutlu yolculuğun adımını attık
Murat Kurum "İlk günden işe koyulduk" diyerek paylaştı: 'İstanbul'un ulaşım çilesini bitireceğiz' mesajı
Aleyna’nın eskisi Demet’in yenisi oldu
İstanbul’a ana muhalefet lideri değil belediye başkanı seçeceğiz
50 trilyon $’lık fonlarla tarihi buluşma
Fizik kondisyonu bir devrelik
Tiyatro teklifi aldı
Sloganlar değil projeler kazanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus’ta kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA