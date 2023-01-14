Tarsus’ta kömür sobasından zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Merkez Kavaklı Mahallesi 2417 Sokak'ta 23 Aralık 2022'de meydana gelen olayda, Erol Ertaş (69) ve eşi Adile Ertaş'tan (68) haber alamayan yakınları eve geldiğinde, yaşlı çifti odada hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Çiftin yakınları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Erol Ertaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi Adile Ertaş ise özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ



Tarsus'ta özel bir Hastaneye kaldırılan Adile Ertaş bugün 23 günlük yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti.