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Giriş Tarihi: 14.1.2023 20:08

Tarsus'ta kömür sobasından zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde sobadan sızan zehirli gazdan etkilenen kadın, 23 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta kömür sobasından zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Merkez Kavaklı Mahallesi 2417 Sokak'ta 23 Aralık 2022'de meydana gelen olayda, Erol Ertaş (69) ve eşi Adile Ertaş'tan (68) haber alamayan yakınları eve geldiğinde, yaşlı çifti odada hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Çiftin yakınları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Erol Ertaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi Adile Ertaş ise özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tarsus'ta özel bir Hastaneye kaldırılan Adile Ertaş bugün 23 günlük yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti.

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Tarsus'ta kömür sobasından zehirlenen kadın hayatını kaybetti
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