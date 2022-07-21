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Giriş Tarihi: 21.7.2022 11:57 Son Güncelleme: 21.7.2022 13:06

Tarsus'ta kuyumcular dadanan Altın Tırnakçıları yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kuyumculara dadanan Tırnakçıları polis kıskıvrak yakaladı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta kuyumcular dadanan Altın Tırnakçıları yakalandı

Şehit Mustafa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcudan el çabukluğu yöntemiyle, M.Y. isimli kadın şahıs ve beraberindeki 3 şüpheli şahsın A.A (53), G.A (15), B.K (25) altın yüzük satın alma bahanesi ile tezgahtaki 4 adet toplamda 62.5 gram yüzüklerinin 4 adet toplamda 11 gram ağırlığında hafif olan gerçek altın yüzükler ile değiştirilerek çalındığı ihbarında bulunuldu.

Asayiş Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda kamera görüntülerine takılan 3 bayanın A.A, G.A, B.K oldukları, aynı aile mensupları oldukları, Gaziantep ilinden geldikleri tespit edilerek kullandıkları araç takibe alındı, yapılan çalışmalar sonucunda olaya karışan emek hırsızları A.A. ve G.A. Adana ilinde yakalandı.

Aynı gün çıkarıldıkları mahkemede G.A. serbest kalırken A.A. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca şüpheli şahısların Diyarbakır Ergani ilçesi ve Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçelerinde de aynı yöntemle olaya karıştıkları tespit edildi ve yasal işlemler başlatıldı.

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Tarsus'ta kuyumcular dadanan Altın Tırnakçıları yakalandı
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