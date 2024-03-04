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Giriş Tarihi: 4.3.2024 14:31 Son Güncelleme: 4.3.2024 14:46

Tarsus’ta minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile motosiklet çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Tarsus’ta minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Atatürk caddesi Sunay Atilla Üst Geçidi üzerinde meydana gelen kazada, H.Ç. yönetimindeki minibüs ile Osman T.'nin (56) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Osman T. ile arkasında yolcu olarak bulunan İdris Kartal (46) yaralandı.

112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet hastanesine götürülen İdris Kartal yolda hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Osman T. Tedavi altına alındı. Osman T.'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Tarsus’ta minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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