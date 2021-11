Tarsus’ta otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı

Alınan bilgiye göre merkez Anıt Mahallesi Necip Kısakürek Caddesi üzerinde Doğukan D.'nin (21) iddiaya göre zikzak yaparak kullandığı otomobil, yolda ve kaldırımda yürüyen Gülhan Söyleyici ve Hamiyet Sayan adlı 2 kadına çarptı. Otomobilin kaldırımdaki iki yayaya çarptığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansırken, görüntülerde otomobilin çarptığı kadınlar havaya fırlayıp, yere düştü.

Yaralanan 2 kadın 112 acil ambulans ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet hastanesine götürülerek yoğun bakımda tedavi altına alınırken, kazaya neden olan otomobil sürücüsü ilk sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.