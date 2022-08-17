Haberler Yaşam Haberleri Tarsus'ta pompalı dehşeti: 3 kardeşten biri öldü, 2'si yaralandı
Giriş Tarihi: 17.8.2022 10:08 Son Güncelleme: 17.8.2022 10:48

Tarsus'ta pompalı dehşeti: 3 kardeşten biri öldü, 2'si yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs, daha önceden kavga ettiği kardeşlere pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda kardeşlerden biri hayatını kaybederken, 2'si yaralandı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta pompalı dehşeti: 3 kardeşten biri öldü, 2’si yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ramazan Demirkafa (47), Harun Demirkafa (43) ve Ahmet Demirkafa (39) adlı kardeşler ile M.G. adlı kişi arasında daha önce kavga çıktı. Dün akşam 3 kardeş ile karşılaşan M.G., iddiaya göre Ramazan, Harun ve Ahmet Demirkafa'ya pompalı av tüfeğiyle ateş etti.

Çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşlerden Ramazan Demirkafa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 2 kardeşin kaldırıldıkları Tarsus Devlet hastanesinde tedavileri devam ediyor.

Olaydan sonra kaçan M.G.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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Tarsus'ta pompalı dehşeti: 3 kardeşten biri öldü, 2'si yaralandı
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