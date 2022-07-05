Haberler Yaşam Haberleri Tarsusta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı... Ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 4 yaralı
Giriş Tarihi: 5.7.2022 19:44 Son Güncelleme: 5.7.2022 20:37

Tarsusta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı... Ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 4 yaralı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsusta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı... Ortalık savaş alanına döndü: 2’si ağır 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre merkez Altaylılar Mahallesi İrem Su Sitesi yakınlarında meydana gelen kazada İbrahim idaresindeki servis minibüsü ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil içerisinde bulunan biri çocuk, 4 kişi yaralandı.



Olay yerine 112, Emniyet ve Mersin İtfaiye ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü ile aracın ön koltuğunda oturan yolcu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İki yaralının durumunun ağır olduğu ve Devlet hastanesinde tedavi altına alındıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.



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Tarsusta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı... Ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 4 yaralı
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