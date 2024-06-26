Tarsus’ta sulama kanalına girdi, boğularak can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerindeki unu temizlemek için sulama kanalına giren genç boğularak hayatını kaybetti. İddiaya göre, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana gelen olayda Abdulselam Toraman (22) adlı genç, çalıştığı fırından berbere gitmek için izin aldı.

Berbere giderken üzerine bulaşan unları temizlemek için sulama kanalına giren talihsiz genç, akıntıya kapıldı. Toraman, çevredeki vatandaşların yardımı ile sudan çıkarıldıktan sonra 112 ambulansı ile Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak talihsiz genç doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, soruşturma başlatıldı.