Tarsus’ta sahte deterjan üreticilerine operasyon

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2 bin 472 kg toz deterjan ve 5 bin 298 Litre sıvı temizlik ürünleri, temizlik ürünlerinin paketlemesinde kullanılan karton kutu, boş bidonlar ve markalara ait etiketler ile sahte temizlik ürünlerinin üretimi, dolum ve paketlemelerinde kullanılan makinalar elde edilirken, şahsa gerekli yasal işlem yapıldı.

Öte yandan Suriye uyruklu E.R. isimli şahıstan toplamda 55 gram metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde elde edildi.

Uyuşturucu Madde Ticaretinden işlem yapılan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu operasyonunda ise merkez Bağlar Mahallesinde G.G. isimli şahıstan toplamda 85 gram kubar esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde elde edilerek hakkında şahsa gerekli yasal işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan Uygulamalarda D.G, O.Y, E.K, A.Y. isimli şahıslardan toplamda 4 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 37 fişek elde edilirken, haklarında soruşturma başlatıldı.