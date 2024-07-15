Tarsus’ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü

D-400 karayolu, Yeşil Mahalle ışıklara yakın noktada, Adana istikametine gitmekte olan İrfan Bülbül'ün sürücülüğünü yaptığı tır, aynı yönde ilerleyen Mehmet Halit Akpolat'ın sürücülüğünü yaptığı ticari tipi araca yan taraftan çarparak ağır şekilde hasar almasına neden oldu.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.H.A. araç içerisinde sıkıştı ve yaralandı. M.H.A., olay yerine intikal eden itfaiye arama-kurtarma ekipleri tarafından müdahale edilerek sıkıştığı yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Mehmet Halit Akpolat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.