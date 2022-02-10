Haberler Yaşam Haberleri Tarsus'ta torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.2.2022 11:46 Son Güncelleme: 10.2.2022 12:16

Tarsus'ta torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir torbacı yapılan operasyon sonrası tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde satışı yapan şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahsı tespit eden Jandarma ekipleri şüpheli şahsı yakalamak amacıyla takibe aldı. Yapılan takip sonucunda şüphelinin kullandığı araç Jandarma tarafından durdurularak araçta yapılan aramada (10) gram metamfetamin, (50) gram bonzai, (15) gram esrar, (6) adet uyuşturucu hap, (1) adet tabanca, (1) adet bıçak ve suç geliri olan 2 bin 150 TL para ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sadrazam'ın 100 milyonluk mirası mezarları açtırdı
Reel sektöre nefes aldıracak paket hazır! 10 yıl vadeli ucuz kredi
Boşanma haberleri sonrası Buse Varol'dan imalı paylaşım! Alişan'a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...
HDP'li vekil Semra Güzel'in fotoğrafındaki kadın teröristin annesi çıktı! Şok ifadeye SABAH ulaştı
Saffet Sancaklı'yı cenazede soydular
Son dakika | Hamile eşini katleden Ozan Dum'dan akılalmaz sözler: Aldattığını düşünmüş!
Kızını boğarak öldüren anne mahkemede tüm detayları anlattı: Poşeti ağzına bastırdım
CHP'li belediyelerin doğa katliamı! İhaleye çıkarılan zeytinlik AVM olacak
EYT YASASI SON DAKİKA GELİŞMESİ:EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar 9 Şubat bugün!
Polislerle ilgili önemli değişiklik! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacaklar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus'ta torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA