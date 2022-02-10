Tarsus’ta torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde satışı yapan şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahsı tespit eden Jandarma ekipleri şüpheli şahsı yakalamak amacıyla takibe aldı. Yapılan takip sonucunda şüphelinin kullandığı araç Jandarma tarafından durdurularak araçta yapılan aramada (10) gram metamfetamin, (50) gram bonzai, (15) gram esrar, (6) adet uyuşturucu hap, (1) adet tabanca, (1) adet bıçak ve suç geliri olan 2 bin 150 TL para ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.