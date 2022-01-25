Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, ilçe dahilinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı şüphesi üzerine şüpheliler F.Ç., M.E. ve İ.E. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Delil tespiti çalışmaları sonucunda F.Ç.'nin uyuşturucu madde kullanıcılarıyla irtibata geçerek uyuşturucu madde ticareti yaptığı, A.Y. adlı kişinin F.Ç.'yi uyuşturucu madde kullanıcılarıyla buluşturup, suça yardım ettiğinin anlaşılması üzerine, Tarsus Sulh Ceza Mahkemesinin kararına istinaden eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir adet hassas terazi, 12 adet sentetik ecza hapı, 4 adet satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle şüpheliler F.Ç., M.E., İ.E., A.Y. ve B.R.B. göz altına alınarak, soruşturmaya başlandı.