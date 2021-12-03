Tarsus’ta uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamada, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Kom Grup Amirliği tarafından uyuşturucu kullanan 8 şahıs yakalandı ve bu kişilerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri şahıslar fiziki takip sonucu tespit edildikten sonra yapılan ortak operasyonda, uyuşturucu ticareti yapılan 2 şahsın iş yerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 2 tabanca, 36 adet fişek ile birlikte bin 663,14 gram uyuşturucu madde, 25 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 35 bin 980 TL, 174 bin boş makaron ve 5 bin 700 adet dolu makaron ele geçirildi. Öte yandan ilçe genelinde yapılan kontrollerde 2 şahsın üzerinde 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca 26 fişek ayrıca 1 şahıstan 600 litre faturasız akaryakıt ele geçirildi.