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Giriş Tarihi: 13.3.2022 12:08

Tarsus'ta vahşet: 1 ölü!

İHA
Tarsus’ta vahşet: 1 ölü!

Mersin’in Tarsus ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. İki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti...

Kızlmurat Mahallesi'nde tarihi evlerin bulunduğu sokakta karşılaşan Abdullah Taşkıran (26) ile F.G. (22) arasında tartışma çıktı. Etrafta bulunanların araya girmesiyle tartışma sonlandı. Daha sonra Makam mevkiinde tekrar karşılaşan iki genç arasında çıkan kavgada F.G., bıçakla Abdullah Taşkıran'ı 4 yerinden yaraladı. Taşkıran olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Taşkıran kurtarılamazken, olaydan sonra kaçan F.G. polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Tarsus'ta vahşet: 1 ölü!
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