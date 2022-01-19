Haberler Yaşam Haberleri Tarsus'ta zincirleme trafik kazası: 13 yaralı
Giriş Tarihi: 19.1.2022 04:44

Tarsus'ta zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

DHA
Tarsus’ta zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü, tanker ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 13 kişinin yaralandığı kazada araçlardan kopan parçalar, seyir halindeki bir otomobile isabet edince otomobilde hasar oluştu

Kaza, gece saatleri TEM Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. N.Y. idaresindeki tanker, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda N.K.'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Daha sonra kaygan yolda duramayan İ.Ö. yönetimindeki yolcu otobüsü de tankere çarptı. Kaza anında araçlardan yola savrulan parçalar ise İ.Ü.'nün kullandığı otomobile çarparak zarar verdi. Zincirleme kazada yaralanan 13 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım trafik ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Sırbistan ile anlaşmalar imzalandı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Beyaz Saray: Rusya her an Ukrayna'ya saldırabilir!
Son dakika: Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü
Zincir marketlere kesilen 2.7 milyarlık cezanın gerekçesi netleşti! Fiyatlarla böyle oynamışlar!
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
Son dakika | Fondaş medyaya Türkiye karşıtı yayınlar için rekor paralar ödenmiş!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk ziyareti sonrası önemli mesajlar! "Devlet Bey de 'Bizim için geçerlidir' dedi"
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus'ta zincirleme trafik kazası: 13 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA