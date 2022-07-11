Mersin’de minibüsten düşen kadın hayatını kaybetmişti! Şoför tutuklandı

Alınan Bilgiye göre 7 Temmuz'da Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde yolculuk ettiği Cumali K'nin (41) kullandığı minibüsün açık kapısından düşerek

yaralanan ve ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Meryem Özkıraç (41) burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

Minibüs şoförü Cumali.K., Meryem Özkıraç (41) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Cumali.K. Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Cumali. K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Meryem Özkıraç'ın yolculuk ücretini ödedikten sonra, koltuğa oturmak istediği sırada dengesini kaybederek hareket halindeki minibüsün açık kapısından düşmesi yer alıyor.