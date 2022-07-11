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Giriş Tarihi: 11.7.2022 19:32 Son Güncelleme: 11.7.2022 19:58

Mersin'de minibüsten düşen kadın hayatını kaybetmişti! Şoför tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın yolcunun  hareket halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından yola düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Mersin’de minibüsten düşen kadın hayatını kaybetmişti! Şoför tutuklandı

Alınan Bilgiye göre 7 Temmuz'da Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde yolculuk ettiği Cumali K'nin (41) kullandığı minibüsün açık kapısından düşerek
yaralanan ve ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Meryem Özkıraç (41) burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

Minibüs şoförü Cumali.K., Meryem Özkıraç (41) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Cumali.K. Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Cumali. K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Meryem Özkıraç'ın yolculuk ücretini ödedikten sonra, koltuğa oturmak istediği sırada dengesini kaybederek hareket halindeki minibüsün açık kapısından düşmesi yer alıyor.

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Mersin'de minibüsten düşen kadın hayatını kaybetmişti! Şoför tutuklandı
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