Tartışma kanlı bitti! Sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadını başından vurdu

Giriş Tarihi: 27.11.2025 15:19

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sevgilisi olduğunu iddia ettiği 33 yaşındaki Nurselen Gülaçtı’yı tabanca ile başından vurarak öldüren 51 yaşındaki Fuat Yıldırım, olay sonrası suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

SENA UYANER
Ankara'nın Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir binada sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Fuat Yıldırım ile sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Gülaçtı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y. tabancasını çekerek Gülaçtı'ya ateş etti. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

CİNAYET SONRASI KAÇAMADI

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülaçtı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, saldırgan Fuat Yıldırım olayda kullandığı tabancayla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

