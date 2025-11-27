Tartışma kanlı bitti! Sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadını başından vurdu

Ankara'nın Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir binada sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Fuat Yıldırım ile sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Gülaçtı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y. tabancasını çekerek Gülaçtı'ya ateş etti. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

CİNAYET SONRASI KAÇAMADI

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülaçtı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, saldırgan Fuat Yıldırım olayda kullandığı tabancayla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.