Tartışma sırasında vurulan adamın ifadesi eşini kurtardı: O vurmadı, kazayla oldu

İstanbul'un ilçelerinden Bağcılar'da Kuaförlük yapan Leyla Y. ve bir hukuk bürosunda danışman olarak çalışan eşi Hüseyin Y., bir süredir kıskançlık yüzünden tartışma yaşıyorlardı. Tartışmalardan biri de geçtiğimiz Periembe günü yaşandı. Yaşanan tartışma sırasında omuzundan tabancayla vurulan Hüseyin Y., hastaneye kaldırılırken, görevlilere "Kazayla oldu" dedi.

Gözaltına alınan eşi Leyla Y. de ifadesinde, "sürekli kıskançlık yüzünden tartışma yaşıyoruz. Bu gün de aynı mesele yüzünden tartışma yaşadık. Hüseyin eline silahı alıp bir anda beni terk edersen kendimi vururum dedi. Ben kendisine engel olmak istediğim sırada silah ateş aldı. Eşimin vurulduğunu gördüm." dedi.

EŞİNİN İFADESİ ÜZERİNE SERBEST KALDI

Silahın Leyla Y. adına ruhsatlı olduğu belirlendi. Komşuları da, çiftin sıklıkla kavga ettiklerini, kavga gürültülerini duyduklarını söylediler. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Leyla Y. eşinin ambulansta verdiği ifade üzerine serbest kaldı.