Haberler Yaşam Haberleri Tartışma sonrası, ortadan kayboldu!
Giriş Tarihi: 26.6.2022 14:13 Son Güncelleme: 26.6.2022 14:33

Tartışma sonrası, ortadan kayboldu!

ABBAS ÇAKAR
Tartışma sonrası, ortadan kayboldu!

İzmit İlçesi Kemalpaşa Mahallesi' nde bir iş yerinde eşi Kader Eskibaş ile birlijte çalışan Fatih Eskibaş, çalıştıkları esnada eşini rahatsız eden bir kişi ile tartıştı. Tartışma ardından çift arasında da bu nedenle kavga çıktı. Olay sonrası Kader Eskibaş ortalıklardan kayboldu.

İzmit İlçesi Kemalpaşa Mahallesinde bulunan bir iş yerinde eşi ile birlikte çalışan Fatih Eskibaş, 15 Haziran günü eşi Kader Eskibaş'ı rahatsız ettiğini ileri sürdüğü bir kişi ile tartıştı. Daha sonra olayın devamında eşi ile tartışmaya devam etti. Kader Eskibaş, tartışmanın ardından iş yerini terk ederek ortadan kayboldu. O günden bu yana kendisinden haber alınamayan Kader Eskibaş'ın nerede olduğunu bilmeyen ailesi görülmesi durumunda kendilerine haber verilmesini istiyor.

POLİSE MÜRACAAT ETTİK

Yaşanan olayı anlatan Fatih Eskibaş'ın babası Aydın Eskibaş, "Benim oğlum ile gelinim arasında herhangi bir sorun yoktur. Yaklaşık 10 gün önce oğlum Fatih Eskibaş, iş yerinde eşi ile birlikte çalışırken, gelinimi rahatsız eden bir kişi tartışıyor. Tartışmanın ardından aralarında kavga çıkıyor. Oğlum ile tartışıp kavga ediyorlar. Bu esnada gelinim ise iş yerinden çantasını alarak çıkıyor ve bir daha geri gelmiyor. O günden bu yana kendisine ulaşamıyoruz. Bizimle de irtibata geçmedi. Kayıp olarak polise müracaatta da bulunduk. Kendisinden haber alamadığımız için can güvenliğinden endişe ediyoruz. Görenlerin ya da bilgisi olanların bize ulaşmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ ZAMMI 2022 değerlendirmeleri yüzde 40'ın üzerinde! SSK ve BAĞ-KUR En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
SON DAKİKA: Temmuz zammı ile 7 tabloda tüm emekli ve memur maaşları! Kazanç 2.781 TL'yi buluyor: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi'nin 'Tuncay'ı ünlü oyuncu Osman Wöber'den üzen haber! Osman Wöber hayatını kaybetti!
Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile kim elendi, adadan kim gitti?
Son dakika: İfşacı psikolog için hesap vakti! WhatsApp yoluyla özel bilgileri paylaştı
En Zengin 100 Türk listesine bu yıl 7’nci sıradan giren Nihat Özdemir golf sahasında aşkı buldu!
İsmailağa Cemaati yeni lideri Hasan Kılıç kimdir, kaç yaşında? Hasan Kılıç aslen nereli? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyet ettiği isim duyuruldu!
Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
Son dakika transfer haberleri: Emre Mor transferinde mutlu son! İşte yeni takımı ve bonservisi...
Beril Varol cinayetinde yeni detaylar! Katilin evinden çıkanlar şoke etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartışma sonrası, ortadan kayboldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA