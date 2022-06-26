Tartışma sonrası, ortadan kayboldu!

İzmit İlçesi Kemalpaşa Mahallesinde bulunan bir iş yerinde eşi ile birlikte çalışan Fatih Eskibaş, 15 Haziran günü eşi Kader Eskibaş'ı rahatsız ettiğini ileri sürdüğü bir kişi ile tartıştı. Daha sonra olayın devamında eşi ile tartışmaya devam etti. Kader Eskibaş, tartışmanın ardından iş yerini terk ederek ortadan kayboldu. O günden bu yana kendisinden haber alınamayan Kader Eskibaş'ın nerede olduğunu bilmeyen ailesi görülmesi durumunda kendilerine haber verilmesini istiyor.

POLİSE MÜRACAAT ETTİK

Yaşanan olayı anlatan Fatih Eskibaş'ın babası Aydın Eskibaş, "Benim oğlum ile gelinim arasında herhangi bir sorun yoktur. Yaklaşık 10 gün önce oğlum Fatih Eskibaş, iş yerinde eşi ile birlikte çalışırken, gelinimi rahatsız eden bir kişi tartışıyor. Tartışmanın ardından aralarında kavga çıkıyor. Oğlum ile tartışıp kavga ediyorlar. Bu esnada gelinim ise iş yerinden çantasını alarak çıkıyor ve bir daha geri gelmiyor. O günden bu yana kendisine ulaşamıyoruz. Bizimle de irtibata geçmedi. Kayıp olarak polise müracaatta da bulunduk. Kendisinden haber alamadığımız için can güvenliğinden endişe ediyoruz. Görenlerin ya da bilgisi olanların bize ulaşmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.