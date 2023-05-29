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Giriş Tarihi: 29.5.2023 10:39 Son Güncelleme: 29.5.2023 10:45

Tartışmada cinayetle bitti: 1 ölü

İzmir’de iki grup arasında çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Göğsünden bıçaklanan 25 yaşındaki Ramazan Yüksekdağ hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Tartışmada cinayetle bitti: 1 ölü

İzmir'in Karabağlar ilçesi Bahar Mahallesi 2904 Sokak'ta akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada göğsüne çok sayıda bıçak darbesi alan Ramazan Yüksekdağ kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüksekdağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yüksekdağ, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yüksekdağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Cinayetle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Tartışmada cinayetle bitti: 1 ölü
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