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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Tartıştığı 9 yıllık karısını av tüfeğiyle öldürdü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Tartıştığı 9 yıllık karısını av tüfeğiyle öldürdü

Antalya’da Metin Bilgiç tartıştığı 9 yıllık eşi Ümmü Gülsüm Bilgiç’i av tüfeğiyle sırtından vurdu. Genç kadın ölürken katil koca teslim oldu

Antalya'nın Demre ilçesinde bir çocuk annesi Ümmü Gülsüm Bilgiç (28), tartıştığı 9 yıllık eşi Metin Bilgiç (37) tarafından av tüfeğiyle sırtından vurularak öldürüldü.
Olay önceki gece Karabucak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Metin Bilgiç, 9 yıllık eşi bir çocuk annesi Ümmü Gülsüm Bilgiç ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Metin Bilgiç, eşine av tüfeği ile ateş etti. Sırtından vurulan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Metin Bilgiç evden ayrıldı. Cinayetin ardından Metin Bilgiç, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ve polis ekipleri Ümmü Gülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evden ayrılan zanlı ise polis merkezine giderek teslim oldu. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından genç kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetin ardından kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

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Tartıştığı 9 yıllık karısını av tüfeğiyle öldürdü
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