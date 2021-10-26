Tartıştığı adamı bulamadı kardeşini katletti

İstanbul Esenyurt
'taki bir sitede ikamet eden Hüseyin Yaşatan, tekel bayisini arayıp sipariş verdi. Bayi Ramazan Özekinci, siparişleri götürdü ancak ikili arasında hesap konusunda tartışma çıktı. İddiaya göre Özekinci, Yaşatan'ı darp edip olay yerinden uzaklaştı. Buna öfkelenen Yaşatan, beline taktığı silahla tekel bayii önüne gitti. Burada bayi sahibi Özekinci'yi bekledi. O sırada çevredeki bir siteye götürdüğü siparişten dönen kardeş Ferdi Özekinci'yi gördü. Yaşatan, kardeş Özekinci'ye ateş etmeye başladı. Göğsüne isabet eden mermilerle yaralanan Ferdi Özekinci, hastanede öldü. Zanlı Yaşatan ise tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı.