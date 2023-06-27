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Giriş Tarihi: 27.6.2023 10:06 Son Güncelleme: 27.6.2023 10:20

Tartıştığı ağabeyine av tüfeği ile öldürdü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Celal Dadaloğlu (37), tartıştığı ağabeyi Ali Dadaloğlu'nu (53) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Tartıştığı ağabeyine av tüfeği ile öldürdü

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi Musahacılı Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Celal Dadaloğlu kardeşler arasında sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Celal Dadaloğlu evine giderek av tüfeğini aldı. Celal Dadaloğlu daha sonra ağabeyi Ali Dadaloğlu'na kurşun yağdırdı.

Silah sesini duyan komşular 112 arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ağabey Ali Dadaloğlu ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan 3 çocuk babası Ali Dadaloğlu hayatını kaybetti. Dadaloğlu'nun cesedi otopsi yaptırmak üzere Kayseri Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olaydan sonra cinayet zanlısı Celal Dadaloğlu'nu suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tartıştığı ağabeyine av tüfeği ile öldürdü
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