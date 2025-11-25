Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Kırıkkale'de iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.Olay, Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokak'taki bir apartman dairesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 26 yaşındaki Y. Sağlam, elindeki bıçakla ağabeyi Ali Sağlam'ı (47) göğsünden ve bileğinden yaraladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde bulunan Ali Sağlam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Şüpheli Y. Sağlam olay yerinde gözaltına alındı.