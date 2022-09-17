Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeği vurdu... Köpeğin sahibi: Sonuna kadar şikayetçiyim

"BU ŞAHİN'İ VURDUM, ÖTEKİ ŞAHİN'İ DE VURACAĞIM"

Köpeğin sahibi Mithat Erol, "Şahin'i vuracağım diye buraya gelmiş. Burada etrafı dağıtmış. Köpeğimin ismi Şahin'di. Bu Şahin'i vurdum, öteki Şahin'i de vuracağım' deyip çekip gitmiş. Köpeğime trilyonlar verseler değişmezdim. Hırsızları kovardı. Burada yatan bir köpeğin ne suçu vardı. Sonuna kadar bu kişiden şikayetçiyim. Ha benim vurmuş, ha köpeğimi" dedi.