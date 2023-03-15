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Giriş Tarihi: 15.3.2023 00:05 Son Güncelleme: 15.3.2023 00:22

Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile vurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile öldürdü. Şahıs, kendini de aynı silahla yaralarken olay yerinden kaçtı. Jandarma ekiplerini şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MEHMET AL MEHMET AL
Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile vurdu

Olay Çamlıca Mahallesi, Kadirli Mevkiinde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. S.A. (21) ile arkadaşı Hüseyin Türkan (19) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, S.A. yanında getirdiği av tüfeğiyle Hüseyin Türkan'ı vurdu. Olayın ardından kendini de tüfekle vuran S.A., yaralı olarak olay yerinden babasına ait araçla kaçtı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Türkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Türkan'ın cesedi olay yerindeki incelemenin ardından belediye morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri şüpheli S.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile vurdu
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