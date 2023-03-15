Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile vurdu

Olay Çamlıca Mahallesi, Kadirli Mevkiinde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. S.A. (21) ile arkadaşı Hüseyin Türkan (19) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, S.A. yanında getirdiği av tüfeğiyle Hüseyin Türkan'ı vurdu. Olayın ardından kendini de tüfekle vuran S.A., yaralı olarak olay yerinden babasına ait araçla kaçtı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Türkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Türkan'ın cesedi olay yerindeki incelemenin ardından belediye morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri şüpheli S.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.