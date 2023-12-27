Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre bir oto yıkama işletmesinde bulunan O.K ve İ.Ö (35) arasında iddialara göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından ise O.K tartıştığı İ.Ö'yü göğsünden bıçakladı.

(Öldürülen İ.Ö)

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edilirken zanlı O.K olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

(Zanlı O.K)

Ağır yaralı olduğu öğrenilen İ.Ö (35) ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İ.Ö (35) hayatını kaybetti.