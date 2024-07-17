Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Zeytinburnu'nda 42 yaşındaki Hüseyin Kesat, konuşmak için otomobiline aldığı arkadaşı İsmail Şahin'i (53) aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. 11 Temmuz Perşembe günü Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde iddialara göre aralarında husumet olan İsmail Şahin ile Hüseyin Kesat (42) sokakta bir araya geldi. İkili daha sonra Kesat'ın otomobiline binerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Kesat, otomobilinde bulunan bıçağı Şahin'in sırtına sapladı. Kanlar içerisinde otomobilden inerek yardım isteyen Şahin'i çevredeki bir kişi hastaneye götürürken Kesat ise olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında şüpheli Kesat'ı kısa sürede yakaladı. Hüseyin Kesat tutuklandı.